Neuer Internet-Hype: «The floor is lava»

Das Spiel ist simpel. Ruft jemand «The floor is lava» (der Boden ist Lava), muss sich die betreffende Person so schnell wie möglich «retten», indem sie irgendwo hinaufklettert.

FM1-Moderator Beni Hofstetter macht die Challenge:

Da nicht immer gerade eine Mauer, ein Hocker oder sonstiges in der Nähe ist, bringen sich die Leute an den absurdesten Orten «in Sicherheit».

Dass dies zu unglaublich lustigen Situationen kommt, liegt auf der Hand. Ein Mann hechtet beispielsweise in ein Regal im Supermarkt, eine Frau springt auf einen Abfalleimer, fällt hinein und kann sich nicht mehr daraus befreien. Es kommt auch vor, dass der Einkaufswagen einer Fremden dafür herhalten muss.

Unter dem Hashtag #thefloorislavachallenge sind bereits über 130 dieser amüsanten Videos zu finden. Zu lachen haben die Zuschauer auf jeden Fall einiges, weil die meisten überrumpelt werden und hektisch nach Möglichkeiten suchen.

Internet-Hypes gab es in den vergangenen Jahren genug. Zuletzt war die «Mannequin Challenge» ein Renner im Netz – genauso wie «Planking». Die Spiele sind sehr banal. Unglaublich viele machen bei solchen Hypes aber mit.

Doch auch wenn man das nicht macht: die Videos bringen können die Lachmuskeln unheimlich strapazieren.

Connor thought he was too cool for the challenge #thefloorislava pic.twitter.com/i5GzqQCB21

— Syd (@sydney_schmutz) June 1, 2017