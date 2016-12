Neuer Song von Selena Gomez kommt

Bereits Mitte Dezember wurde vermutet, dass neues Material von Selena Gomez kommen könnte. Auf Instagram postete Nick Jonas ein Bild von ihr im Studio. Allerdings löschte er dieses später wieder. Später wurde sie zusammen mit den Songschreibern Julia Michaels und Justin Tranter in einem Aufnahmestudio gesichtet. Michaels und Tranter schrieben unter anderem die Gomez-Hits «Good for You», «Hands to Myself» oder auch die meisten Songs des Gwen-Stefani-Albums «This Is What the Truth Feels Like».

Nun hat die mexikanische Pop-Queen Paulina Rubio dem Magazin «Vanidades» von ihrem neuen Album erzählt. Im Interview sagt sie: «Das Album hat etwas aus allen Genres. Und Kollaborationen mit DJ Snake und Selena Gomez.» Nun wird gerätselt, ob der Song mit Gomez in Spanisch oder Englisch sein wird. Rubio hat seit 2011 kein neues Album mehr veröffentlicht. Die 45-Jährige gewann schon unzählige Preise für ihre Musik und ihre schauspielerische Leistungen. 2004 erhielt sie den Premio Lo Nuestro, sozusagen den lateinamerikanischen Grammy, als beste Künstlerin des Jahres.

Selena Gomez hat Ende August ihre «Revival»-Tour abgebrochen. Bei ihr wurde eine Lupus-Erkrankung diagnostiziert.

