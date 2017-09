Neuer Stephen-King-Film «It» spielt zum Start 117 Millionen ein

Damit erreichte der Streifen den ersten Platz der nordamerikanischen Kinocharts, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete.

Der Film von Regisseur Andrés Muschietti handelt von einer Gruppe Kinder in einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Maine, in dem plötzlich ein als Clown auftretendes Monster auftaucht. In der Deutschschweiz soll der Film am 28. September in die Kinos kommen.

Auf dem zweiten Platz landete «Home Again», eine Komödie mit Reese Witherspoon, die rund neun Millionen Dollar einspielte. Die Action-Komödie «Killer’s Bodyguard», zuvor dreimal hintereinander auf dem ersten Platz, rutschte in ihrer vierten Woche mit rund 4,8 Millionen Dollar auf den dritten Platz.

(SDA)