Neuer Streik von Journalisten in Griechenland

Am Zeitungsaushang wird es am Mittwoch wegen des Streiks keine neuen Ausgaben griechischer Printprodukte geben. (Archiv) © Keystone/AP/Lefteris Pitarakis

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat es am Dienstag in Griechenland wegen eines Journalistenstreiks keine Nachrichten in Radio und Fernsehen gegeben. Der 24-stündige Streik begann um 5.00 Uhr MESZ.