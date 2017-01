Neuer UNO-Generalsekretär Guterres hat Arbeit aufgenommen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Dienstag, seinem ersten Arbeitstag, am UNO-Sitz in New York. © Keystone/AP/SETH WENIG

Der Portugiese Antonio Guterres hat seinen ersten Arbeitstag als Generalsekretär der Vereinten Nationen absolviert. Es sei ihm eine Ehre, Kollege der UNO-Mitarbeiter zu sein, sagte Guterres am Dienstag in New York.