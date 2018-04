Neuer US-Aussenminister kritisiert den Iran

US-Aussenminister Mike Pompeo (links) mit seinem saudiarabischen Amtskollegen Adel al-Dschubeir in Riad. © Keystone/EPA/Ahmed Yosri

Der neue US-Aussenminister Mike Pompeo hat beim Besuch in Saudi-Arabien den Iran kritisiert. Teheran unterstütze in Stellvertreterkonflikten wie im Jemen «Milizen und Terrorgruppen», sagte er am Sonntag vor den Medien zusammen mit Aussenminister Adel al-Dschubeir.