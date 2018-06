Neuer Vermittlungsversuch gescheitert

Bild von Staatschef Daniel Ortega in den Strassen Managuas, mit der Aufschrift "Mörder". Die Kirche hat Vermittlungsgespräche abgebrochen. Ortega habe sich nicht an Zusagen für eine internationale Untersuchung des gewaltsamen Todes von 180 Demonstranten gehalten. (Archiv) © KEYSTONE/AP/ESTEBAN FELIX

In der politischen Krise in Nicaragua ist ein neuer Vermittlungsversuch der römisch-katholischen Kirche gescheitert. Die Bischöfe und Vertreter der Opposition brachen die Gespräche am Montag ab.