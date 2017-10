Michael Ferreri bei seinem gelungenen Weltrekordversuch am Freitag in Lausane. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Jongleur Michael Ferreri hat am Freitag in der Manege des in Lausanne gastierenden Zirkus Knie einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 22-jährige Spanier berührte sechs Bälle 352 Mal innerhalb von einer Minute.Der bisherige Rekord lag bei 350 Mal pro Minute.