Neues Liebespaar im Walter Zoo?

Aufgeweckt, frech und neugierig: Das ist der Fennek, der seit vergangenem Sommer im neu eröffneten Savannenhaus des Walter Zoos lebt. Seit dieser Woche teilt der Wüstenfuchs seine Hütte mit einer Fennekdame. Ende Dezember kam diese aus einem Zoo im polnischen Krakau nach Gossau und wurde in Quarantäne medizinisch untersucht, ehe sie ihr neues Zuhause beziehen durfte. Das erste Kennenlernen der Tiere verlief reibungslos, schreibt der Zoo in einer Mitteilung.

Paarungszeit im Januar und Februar

Bis auf sechs Tage Unterschied sind die beiden Wüstenfüchse im Savannehaus exakt gleich alt: nämlich vier Jahre und sieben Monate. Gute Voraussetzungen also für weitere Gemeinsamkeiten. «Wir hoffen natürlich, dass sie sich schnell aneinander gewöhnen», sagt Biologin Leandra Pörtner. In der freien Natur ist die Paarungszeit der Fenneks im Januar und Februar – in der Theorie könnte also auch im Walter Zoo bald Nachwuchs anstehen.

Drei bis vier Junge aufs Mal

Die afrikanischen Wüstenfüchse mit den grossen Ohren leben in Familienbanden. Leandra Pörtner erklärt: «Der Fennek ist sehr sozial. In einigen Fällen helfen die Jungtiere den Eltern sogar bei der Aufzucht der kleineren Geschwister.» Fennek-Weibchen sind eineinhalb Monate lang trächtig und gebären zwischen zwei und vier Jungtiere.

