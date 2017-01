Neues Nokia-Smartphone exklusiv auf chinesischem Markt erhältlich

Der legendäre Handyhersteller Nokia will sein neustes Gerät zunächst in China auf den Markt bringen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/STEFAN¬†PUCHNER

Die Marke Nokia wird zunächst nur in China in den Smartphone-Markt zurückkehren. Die Firma HMD, die nunmehr die Mobiltelefone mit Lizenz von Nokia unter dem bekannten Markennamen baut, kündigte am Sonntag den Marktstart für «Anfang 2017» an.