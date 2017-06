Neues Reka-Feriendorf in Kreuzlingen

In der Ostschweiz gibt es bereits in Urnäsch und Wildhaus ein Reka-Feriendorf. Nun kommt erstmals ein Standort am See hinzu. «Der Ort in Kreuzlingen ist ideal. Er erfüllt die geografischen Bedingungen optimal», sagt Roger Seifritz, Direktor der Reka. Der Standort liege direkt am Veloweg, zudem sei er fünf Minuten vom Bahnhof Bottighofen entfernt. «Dort fährt jede halbe Stunde ein Zug, auch das war relevant für die Auswahl des Platzes.»

Behörden unterstützen Projekt

Vier Partner sind an dem Projekt beteiligt: Die Reka selber, die Untere Mühle Bottighofen AG als Landeigentümerin und Investorin, der Kanton Thurgau hat ein zinsloses Darlehen zugesprochen und die Stadt Kreuzlingen, die dem Projekt laut Seifritz sehr positiv gegenüber steht.

Eröffnung im Jahr 2023

Am Mittwoch haben die vier Partner eine Absichtserklärung unterzeichnet. Der bestehende Gestaltungsplan muss jetzt noch angepasst werden. Bis das Dorf mit den rund 50 geplanten Wohnungen steht, muss man sich aber noch gedulden. «Der Baubeginn ist in der jetzigen Planung auf 2020 angesetzt», sagt Seifritz. Das Feriendorf werde – so der Plan – im Frühling 2023 eröffnet.

