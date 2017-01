Die lettische Feuerwehr befreite die Kuh, die ihren Kopf nicht mehr selbst aus dem Fass ziehen konnte. (Bild: Lettische Feuerwehr) © Keystone

In Lettland hat die Feuerwehr eine Kuh befreit, die mit ihrem Kopf in einem Aluminiumfass steckengeblieben war. Das Tier hatte auf einer schneebedeckten Wiese nahe der Kleinstadt Priekule neugierig seinen Schädel in das Fass gesteckt und nicht mehr herausbekommen.