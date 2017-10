Neun Tipps gegen ein trübes Wochenende

Mostfest Neukirch-Egnach

Darauf kann man sich verlassen: Kommt der Herbst, flattert der Flyer für das Mostfest in Neukirch-Egnach herein. Am Freitag steigt die Oldieparty mit DJ Ferdi und am Samstag, dem eigentlichen Mostfest, steht DJ Corinne Wacker hinter dem Mischpult und sorgt für gute Stimmung.

Jahrmarkt Herisau

Für viele Herisauer beginnen heute die schönsten Tage im Jahr: Denn es ist wieder Jahrmarkt. Wer Nervenkitzel sucht, findet ihn auf einer der 20 Bahnen auf der Ebnet. Wer sich lieber durch die Chilbi isst, entdeckt an den 120 Ständen bestimmt etwas Feines.

Thurgauer Kultur- und Genusstag in St.Gallen

Es scheint, als könnte der Gastkanton Thurgau es kaum erwarten, dass die Olma ihre Türen endlich öffnet. Deshalb findet bereits fünf Tage vor der Olma, also morgen Samstag, der Kultur- und Genusstag in der St.Galler Marktgasse statt. Mit von der Partie sind die «angesagtesten Bands aus dem Thurgau», die auf einer Bühne aufspielen werden. Das komplette Lineup und Programm findest du hier.

Schweizermeisterschaft der Hütehunde

Kennst du das «ungarische Zackelschaf», das «Zwartbles Schaf» oder das «Tiroler Steinschaf»? Nein? Dann hast du dieses Wochenende die Gelegenheit, dich an der Schweizermeisterschaft der Hütehunde in Oberegg bei Muolen mit über 30 verschiedenen Schafrassen bekannt zu machen.

Pferderennen Maienfeld/Bad Ragaz

Wer Pferde lieber mag als Schafe, ist am Pferderennen Maienfeld/Bad Ragaz genau richtig. Auf der einzigen Naturrennbahn der Schweiz findet diesen Sonntag unter anderem der «Grosse Preis der Stadt Maienfeld» mit über 5400 Meter Distanz statt. Dieser gilt als längstes Pferderennen und mit 25’000 Franken bestdotiertes Cross der Schweiz.

Oktoberfeste in Wattwil und Steckborn

Willst du die Lederhose oder das Dirndl nochmals anziehen? Dann nichts wie los ans Oktoberfest im Thurpark Wattwil oder ans Oktoberfest in Steckborn. Damit du kein Oktoberfest im FM1-Land verpasst, haben wir für dich eine Übersichtskarte erstellt.

Tattoo Convention St.Gallen

Freunde der Körperkunst kommen dieses Wochenende in Gossau auf ihre Kosten. An der Tattoo Convention St.Gallen zeigen Tattoo-Artisten aus aller Welt ihr Können. Alle Infos gibt’s hier.

Rüttelhütte In Air Festival

Seit gestern Abend steigt in Hauptwil-Gottshaus das Rüttelhütte In Air Festival. Das Lineup kann sich sehen lassen: Zuoberst stehen die Berner Mundart-Rapper Lo Leduc, darunter solche wie The Baseballs, Stefanie Heinzmann und viele weitere. Alle Infos rund um das Festival findest du hier.

Viehschauen in der Ostschweiz

Wer den Geruch von Stroh, Kühen und Landwirtschaft mag, kommt im frühen Herbst jedes Jahr auf seine Kosten. Nicht nur an der Olma, sondern auch an Viehschauen im FM1-Land kann man Nutztieren richtig nahe kommen. Mit Hilfe unserer Karte erfährst du, wo dieses Wochenende eine Viehschau stattfindet.



Wir sind uns bewusst, dass dies nicht alle Veranstaltungen sind, welche dieses Wochenende durchgeführt werden. Wir mussten eine Auswahl treffen. Hast du noch weitere Tipps für uns? Dann schreibt sie doch als Kommentar!

(red)