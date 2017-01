Nach dem Zusammenstoss eines Linienbusses mit einem Lastwagen in Hamburg untersuchen Einsatzkräfte die Unfallstelle. © Keystone/DPA dpa/A4281/_CHRISTIAN CHARISIUS

Bei einem schweren Unfall mit einem Linienbus in der Hamburger Innenstadt sind am Freitag neun Menschen verletzt worden. Der Bus fuhr nach Angaben der Feuerwehr aus ungeklärter Ursache frontal in einen Lastwagen, der gerade entladen wurde.