Neun Zwerghäsli aus Stall gestohlen

Unter den Vermissten sind ein Zwergkaninchen der Rasse Zwergrex mit gelben Färbungen im Fell und vier junge Häsli, die erst in diesem Monat zur Welt gekommen sind. Ein weiterer Kaninchenmischling mit braunen Streifen auf dem Rücken und drei Jungtiere haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag aus dem Stall im Garten eines Hauses in Aach gestohlen. Wer die Kaninchen geklaut hat und aus welchem Grund, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht nach Personen, die die Tiere oder die Einbrecher am Wochenende gesehen haben oder die wissen, wo die Kaninchen jetzt sind.

(red.)