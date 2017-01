Neunter Sieg in Folge für Langenthal

Derbysieg: Langenthals Spieler bedanken sich beim Anhang. (Archivbild) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Langenthal ist in der NLB weiter nicht zu stoppen. Die Oberaargauer gewinnen das Topspiel gegen Olten 3:2 n.V. und schliessen dank dem neunten Sieg in Serie zu Leader La Chaux-de-Fonds auf.Das 3:2 für Langenthal erzielte Stefan Tschannen nach nur 17 Sekunden in der Overtime im Powerplay.