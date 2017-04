Nächster «Star Wars» kommt 2019

Er bringt den neuen und letzten Teil der aktuellen "Star Wars"-Trilogie auf die Leinwand: Regisseur Colin Trevorrow. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/POWERS IMAGERY

Der letzte Teil der neuen «Star Wars»-Trilogie kommt im Mai 2019 in die Kinos. «Episode IX», der insgesamt neunte Film der Science-Fiction-Erfolgsreihe, werde vom 24. Mai 2019 an zu sehen sein, teilte der Filmkonzern Disney am Dienstag mit.