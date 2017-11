Neuschnee bis an den Bodensee

Im FM1-Land soll heute Schnee bis an den Bodensee fallen. Seid ihr vorbereitet auf den Schnee? Die Ostschweiz gehört zu den Spitzenreitern in der Schweiz, was die Niederschläge angeht.

Seit Sonntag gab es reichlich Regen, Schnee und Wind. In den Bergen kamen entlang des Alpennordhangs

verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee dazu, schreibt der Schweizer Wetterdienst Meteonews. Der Sonntag war trüb und häufig nass, tagsüber lag die Schneefallgrenze aber noch relativ hoch. Den wettertechnischen

Tiefpunkt bildete der Durchzug einer aktiven Kaltfront, begleitet von Graupelgewittern und Sturm. Auf der Rückseite dieser Störung erreichte in der Nacht immer kältere Luft die Alpennordseite, zusammen mit der straffen nördlichen Strömung staut diese sich heute entlang der Berge. Die Schneefallgrenze variiert dabei zwischen 400 und 700 Metern – je nach Schauerintensität. In der Höhe fielen in den vergangenen Stunden verbreitet 30 bis 50 Zentimeter

Neuschnee, in exponierten Lagen auch mehr. Am Montag soll bis in tiefere Lagen – sprich bis zum Bodensee – Schnee fallen. Schickt uns eure Schneebilder an: redaktion@fm1today.ch (rar)