New England Patriots mit Topstar Brady im Halbfinal

Der 40-Jährige ist der einzige Quarterback, der in zehn Spielen in der K.o.-Runde mindestens drei Abspiele zu Touchdowns gab. Nun treffen die Patriots entweder auf die Pittsburgh Steelers, das Team von Ben Roethlisberger, oder die Jacksonville Jaguars.

So oder so wird es nicht zu einer Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen New England und den Atlanta Falcons kommen. Letztere unterlagen den Philadelphia Eagles 10:15. Dabei hatten die Falcons knapp eine Minute vor dem Ende die grosse Chance auf den Halbfinal-Einzug. Atlanta stand an der 2-Yard-Linie der Eagles, doch der letzte Wurf-Versuch von Quarterback Matt Ryan kam nicht bei Receiver Julio Jones an. Somit siegte Philadelphia trotz des Ausfalls von Stamm-Quarterback Carson Wentz.

