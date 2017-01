Die New England Patriots mit Quarterback Tom Brady (Nummer 12) qualifizierten sich für den Super Bowl © KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA

In der Super Bowl Anfang Februar kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons. In den Halbfinals der NFL gescheitert ist dagegen Pittsburgh mit Ben Roethlisberger.Die New England Patriots bezwangen die Pittsburgh Steelers mit 37:16.