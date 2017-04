New Jersey Devils erhalten den First-Draft-Pick

Nico Hischier gilt als Anwärter, als Nummer 1 im NHL-Draft gezogen zu werden © KEYSTONE/AP The Canadian Press/CHRIS YOUNG

Nico Hischier könnte der Weg in die NHL nach New Jersey oder Philadelphia führen. Die Devils und die Flyers dürfen im Draft am 23. Juni als erste Teams einen Spieler auswählen.Als erstes Team sind die New Jersey Devils an der Reihe.