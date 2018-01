New York installiert mehr Strassenpoller gegen Terroranschläge

In New York sollen mehr als 1500 Strassenpoller installiert werden. Die Behörden wollen so Fussgänger vor Terroranschlägen mit Fahrzeugen schützen. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

New York wappnet sich mit weiteren Pollern auf der Strasse gegen mögliche Terrorattacken und Todesfahrten mit Autos. Durch Investitionen in Höhe von 50 Millionen Dollar sollen mehr als 1500 solcher Poller an verschiedenen Orten der Metropole installiert werden.