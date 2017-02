Nicht nur in diesem Duell obenauf: die New York Rangers (mit Nick Holden) gegen die Columbus Blue Jackets (mit Matt Calvert) © KEYSTONE/FR52593 AP/JAY LAPRETE

Die New York Rangers sind in der NHL in Fahrt. Das 3:2 bei den Columbus Blue Jackets ist der sechste Sieg in Folge. Das 13. Saisontor von Jimmy Vesey entschied die Partie in der Schlussphase.