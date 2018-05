Broadway knackt Rekord: Theater so voll wie nie

Ein Theaterbesucher kauft Broadway-Tickets am TKTS-Discount-Stand am Times Square. So viele Eintrittskarten wie in der vergangenen Saison wurden am Broadway noch nie verkauft. (Archivbild) © Keystone/AP/CHARLES SYKES

Die Theater am New Yorker Broadway haben in der vergangenen Saison so viele Zuschauer angezogen und so viel Geld eingespielt wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Zwischen Mai 2017 und Mai 2018 haben rund 13,8 Millionen Menschen ein Stück besucht.