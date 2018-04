New Yorker Central Park wird komplett autofrei

Der Central Park mitten in Manhattan wird ab dem 27. Juni komplett für den Verkehr gesperrt,. © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Im New Yorker Central Park dürfen künftig keine Autos mehr fahren. Die Grünanlage mitten in Manhattan werde ab dem 27. Juni komplett für den Verkehr gesperrt. Das teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Freitag mit.