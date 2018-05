New Yorker Generalstaatsanwalt tritt nach Vorwürfen zurück

Von mehreren Frauen des Missbrauchs bezichtigt: der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Der als Fürsprecher der #MeToo-Bewegung bekannte New Yorker Generalstaatsanwalt ist nach Misshandlungsvorwürfen zurückgetreten. Die Anschuldigungen verhinderten seine weitere Arbeit für die New Yorker Behörden, erklärte Eric Schneiderman am Montagabend (Ortszeit).