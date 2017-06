New Yorker Metropolitan Museum baut Führungsstruktur um

Daniel Weiss zieht beim hochverschuldeten New Yorker Metropolitan Museum die Zügel an und baut die Führungsstruktur um. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

Das hoch verschuldete New Yorker Metropolitan Museum of Art (Met) zieht Konsequenzen aus seiner Krise und baut die Chefetage um. Präsident Daniel Weiss solle ab sofort zugleich die Rolle des operativen Chefs übernehmen, kündigte das renommierte Museum am Dienstag an.