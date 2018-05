Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Gabriel Jesus und Danilo arbeitete er am Dienstag auf der Sportanlage Granja Comary bei Teresopolis im Bundesstaat Rio de Janeiro etwa eine Stunde mit dem Ball. Nach einem Mittelfussbruch war der teuerste Spieler der Welt Anfang März operiert worden.

Am 27. Mai reist die Seleção nach London, wo sie ihre Vorbereitung auf die WM in Russland fortsetzt. Brasilien trifft in seinem ersten Gruppenspiel am 17. Juni in Rostow auf die Schweiz.

(SDA)