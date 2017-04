Neymar legt sich im Spiel gegen Malaga mit den Unparteiischen an © KEYSTONE/EPA EFE/DANIEL PEREZ

Der FC Barcelona muss in den kommenden drei Meisterschaftsspielen auf Neymar verzichten, darunter am 23. April gegen Real Madrid. Der Brasilianer wird für sein Verhalten beim 0:2 in Malaga bestraft.