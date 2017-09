Der Hurrikan "Irma" nimmt Kurs auf Florida © KEYSTONE/EPA NOAA/NOAA / HANDOUT

Die NHL-Franchise der Florida Panthers bringt alle seine Spieler, Mitarbeiter und deren Familien mit einem Charterflug vor dem nahenden Hurrikan «Irma» in Sicherheit. Rund 80 Personen flogen am Freitag von Fort Lauderdale in Florida nach Boston, berichteten lokale Medien.