NHL will bald über Olympia-Teilnahme entscheiden

IIHF-Präsident René Fasel setzt sich seit Monaten für eine Teilnahme der NHL-Profis an den Olympischen Winterspielen 2018 ein © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Endlich tut sich was im Hinblick auf eine mögliche Teilnahme der NHL-Profis an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Ende April soll ein Entscheid fallen.