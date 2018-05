Nicaraguas Armee möchte angespannte Lage im Land beruhigen

Feuer und Protest in Masaya, wo die Sicherheitskräfte hart durchgriffen © KEYSTONE/EPA EFE/JORGE TORRES

In dem seit Wochen andauernden Konflikt in Nicaragua versucht das Militär die Wogen zu glätten. Es gebe keinen Grund, regierungskritische Demonstrationen zu unterdrücken, sagte Armeesprecher Manuel Guevara. Dennoch kam es am Wochenende wieder zu Gewalt.