Nice bei Leader PSG chancenlos

Edinson Cavani zeigte sich im Match gegen Nice in der Laune des Goalgetters © Keystone/EPA/YOAN VALAT

In der Tabelle der Ligue 1 rutscht Nice Stück für Stück zurück. Das 0:3 am Freitagabend beim souveränen Leader Paris Saint-Germain ist die vierte Niederlage der Südfranzosen in Serie.