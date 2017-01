(N)ice to meet you – Ich bin der Schneemann-Mann

Er liebt kalte Wintertage. Sind diese sogar frostig und eisig, schmilzt sein Herz dahin. Cornelius Grätz aus dem baden-württembergischen Reutlingen (D) ist «Mister Snowman», «der Schneemann-Flüsterer» oder «der mit den Schneemännern tanzt». Gängigen Sammelleidenschaften für Briefmarken oder Modell-Eisenbahnen kann er nichts abgewinnen. Cornelius Grätz sammelt Schneemänner in allen Formen, Farben und Materialien. «Über 4000 Einzelstücke dürften es inzwischen sein», so Grätz. Eine Amerikanerin hat ihm vor kurzem den offiziell beglaubigten Weltrekord weggeschnappt, was ihn ein wenig ärgert. «Ich hol’ mir den Titel aber zurück», versichert Grätz. Eine nächste Zählung seiner Sammlung soll Gewissheit bringen.

Seifenspender und Schneemann-Kondome

Angefangen hat alles mit einem Marzipan-Schneemann. 1983 war das. Ein Geschenk seiner Mutter. Bis heute hat er den Ur-Schneemann aufbewahrt. Er hat einen Ehrenplatz im Grätz’schen Schrein in seiner Wohnstube. «Wahrscheinlich könnte man jeden Raum eines Hauses mit Schneemann-Artikeln ausschmücken. Ich habe alles. Von Seifenspendern oder Küchengeschirr über Schneemann-Pyjamas bis hin zu Schneemann-Kondomen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese gebraucht werden können.» Grätz lacht und verweist auf seine Frau und seinen Sohn, welchen er ein Schneemann-Wohnmuseum ersparen möchte. Die meisten Stücke verstaut er im Keller.

Zweikugelig oder dreikugelig?

Die Zuneigung zu seinen Sammelobjekten ist aussergewöhnlich. Grätz ist ein Mensch gewordener Schneemann, nennt sich schon mal «Cornelius Schneelius», und kleidet sich auch wie sein Idol: Weisses Sakko, weisse Hose, roter Schal und schwarzer Hut mit grosser Krempe. «Das ist keine Verkleidung oder ein Kostüm, ich kleide mich einfach dem Thema entsprechend! Ich bin ein Schneemann-Experte, der sich mit der Schneemannologie auseinandersetzt.» Wer nun meint, Grätz spreche im Wahn, der liegt falsch. Er führt verschiedene geschichtliche Verweise auf. Die Existenz des Schneemanns lasse sich 250 bis 300 Jahre zurückverfolgen. Auch heute noch gebe es Unterschiede. In Mitteleuropa sei es Gang und Gäbe, dass Schneemänner aus drei Schneekugeln bestehen. Im angelsächsischen Raum sei eine Tendenz zu zweikugeligen Schneemännern erkennbar. Die Symbolik sei jedoch überall die gleiche. Der Schneemann gelte in allen Kulturen als freundliche Gestalt, welche für Toleranz steht. Sogar in Ländern, in denen die Leute Schnee und Eis nur vom Hörensagen kennen, sei die Symbolik verinnerlicht.

Cornelius Grätz’ Online-Museum besteht schon seit vielen Jahren. Neu veröffentlicht der Schneemann-Mann in regelmässigen Abständen Videos auf seinem Youtube-Kanal. Aufgenommen – wie könnte es anders sein – in seinem «Studio Snowflake» in Reutlingen.