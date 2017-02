Nick Cave & The Bad Seeds beehren die Schweiz

Nick Cave ist zurück: Im November kommt der australische Musiker mit seiner Band Bad Seeds für zwei Konzerte in die Schweiz. (Archivbild) © Keystone/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Nick Cave & The Bad Seeds haben im Zuge ihrer Europatour 2017 zwei Schweizer Konzerte angekündigt. Der australische Musiker und seine Band sind am 12. November im Zürcher Hallenstadion und am 13. November in der Genfer Arena zu sehen.