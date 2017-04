Olympiasieger Nick Skelton tritt nächsten Monat zurück © KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

Nick Skelton, der Olympiasieger im Springreiten, kündet sein Karriereende nach dem Turnier in Windsor Mitte Mai an. Der 59-jährige Brite hatte mit dem Team 2012 in London und im Einzel 2016 in Rio Gold gewonnen.