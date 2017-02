Mit nunmehr 37 Toren und 39 Assists in 43 Partien nimmt er in der Skorerliste den 3. Rang ein. Hischier dürfte im kommenden NHL-Draft so hoch wie noch kein Schweizer vor ihm gezogen werden – Nino Niederreiter wurde 2010 als Nummer 5 berücksichtigt. Aktuell wird nur der Kanadier Patrick Nolan höher eingestuft.

(SDA)