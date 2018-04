Nico Rosberg investiert in die Formel E

Nico Rosberg steigt als Investor in die Formel E ein © KEYSTONE/EPA FILE/DIEGO AZUBEL

Nico Rosberg kehrt in neuer Funktion in den Rennsport zurück. Der Formel-1-Weltmeister von 2016, der kurz nach dem Titelgewinn seinen Rücktritt erklärt hatte, wird Investor in der Formel E.