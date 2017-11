Niederländer wird neuer Chef der Finanzdienstleisterin SIX

Der 52-jährige Niederländer Jos Dijsselhof wird ab Januar neuer Chef der Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX. © SIX

Nach dem Abgang von Urs Rüegsegger erhält die Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX einen neuen Chef: Der Niederländer Jos Dijsselhof werde am 1. Januar 2018 das Amt antreten, teilte die SIX am Freitag in einem Communiqué mit. Rüegsegger hatte im Mai seinen Rücktritt angekündigt.