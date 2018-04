Niederländischer König feiert Geburtstag

König Willem-Alexander feierte in Groningen gemeinsam mit seiner Familie und zehntausenden Bürgern den traditionellen "koningsdag". © KEYSTONE/EPA ANP POOL/ROBIN UTRECHT / POOL

Der niederländische König Willem-Alexander hat seinen 51. Geburtstag und sein fünf-jähriges Amtsjubiläum in Groningen gefeiert. Er liebe seine Arbeit, sagte er am Freitag in der Stadt im Norden des Landes.