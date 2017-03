Niederländische Polizei geht gegen türkische Demonstranten vor

Ein türkischer Parlamentarier fordert türkische Demonstranten in Rotterdam dazu auf, weiter zu demonstrieren, bis eine türkische Ministerin zu ihnen sprechen kann. © KEYSTONE/EPA ANP/BAS CZERWINSKI

Die niederländische Polizei ist am späten Samstagabend gegen türkische Demonstranten in Rotterdam vorgegangen, um eine Strasse in der Umgebung des dortigen Konsulats der Türkei zu räumen. Laut dem türkischen Fernsehen kamen auch Hunde und Schlagstöcke zum Einsatz.