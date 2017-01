Niederländischer Justizminister zurückgetreten

Der niederländische Justizminister Ard van der Steur hat wegen einem Justizskandal seinen Rücktritt bekannt gegeben. © KEYSTONE/EPA ANP/BART MAAT

Der niederländische Justizminister Ard van der Steur ist am Donnerstagabend zurückgetreten. Das Parlament hatte dem rechtsliberalen Minister in einer Sondersitzung in Den Haag vorgeworfen, über einen Deal der Justiz mit einem Kriminellen gelogen zu haben.