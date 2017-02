Niederlagen für RB Leipzig und Borussia Dortmund

Derweil die Bayern in Ingolstadt in den Schlussminuten durch Arturo Vidal (90. Minute) und Arjen Robben (92.) zu einem Last-Minute-Sieg kamen und die Führung in der Tabelle auf sieben Punkte ausbauten, verloren die Leipziger zum zweiten Mal in Folge und zum ersten Mal zu Hause.

Ausgerechnet Hamburgs Kyriakos Papadopoulos schwang sich gegen seinen Ex-Klub zum Matchwinner auf. Der Grieche, der Bayer Leverkusen gehört in die Hinrunde für RB Leipzig bestritt, erzielte beide Treffer für den HSV, der zum dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge kam. Vor einer Woche hatte Papadopoulos den Hamburgern mit seinem 1:0-Siegtreffer schon den Sieg gegen Leverkusen gesichert.

Borussia Dortmund rasselte derweil beim zum Charaktertest stilisierten Auftritt in Darmstadt hochkant durch. Drei Tage nach dem Sieg im Penaltyschiessen im Cup gegen Hertha Berlin setzte es die Dortmunder mit Keeper Roman Bürki eine Pleite beim Schlusslicht ab. Antonio-Mirko Colak traf am Böllernfalltor in der 67. Minute zum umjubelten 2:1. Den ersten Darmstädter Treffer durch Terrance Boyd (31.) hatten die Dortmunder durch Rafael Guerreiro (44.) noch ausgleichen können.

Mit Eintracht Frankfurt verlor ein weiterer Klub aus den Top 4. Für die Hessen setzte es bei Bayer Leverkusen ein 0:3 ab. Die Leverkusener stoppten damit ihren Negativlauf nach zuletzt zwei Niederlagen.

(SDA)