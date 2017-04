Niederreiter kassiert mit Minnesota weitere Playoff-Niederlage

Joel Edmundson, der am Mittwoch mit seinem Tor in der Verlängerung das erste Spiel entschieden hatte, brachte St. Louis zu Beginn des Mitteldrittels 1:0 in Führung. Zach Parise glich die Partie in der 38. Minute in doppelter Überzahl wieder aus. Dem Tor war ein Ellbogencheck von Scottie Upshaal an Niederreiter vorangegangen, der mit zwei Minuten bestraft wurde.

Das Siegtor gelang Jaden Schwartz 2:27 Minuten vor dem Ende mit einem präzisen Handgelenkschuss. Minnesota bekundete wie im Startspiel im Abschluss einiges Pech. Marco Scandella und Mikko Koivu hatten jeweils nur die Latte getroffen. Niederreiter stand gut 12 Minuten auf dem Eis.

Nach zwei knappen Niederlagen zum Playoff-Auftakt muss Minnesota am Sonntag in St. Louis unbedingt gewinnen, sonst droht dem zweitbesten Team der Western Conference das frühe Playoff-Out.

Klarer verlief die Partie zwischen den erneut ohne Mark Streit angetretenen Pittsburgh Penguins und den Columbus Blue Jackets. Pittsburgh setzte sich auch dank einem Tor und zwei Assists von Sidney Crosby mit 4:1 durch und liegt in der Serie 2:0 vorne. Streit war beim Titelverteidiger erneut überzählig.

(SDA)