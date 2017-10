Nigeria löst Ticket für WM in Russland

Umjubelter Siegtorschütze in Uyo war der 21-jährige Alex Iwobi von Arsenal in der 70. Minute.

Das vom ehemaligen YB-Coach Gernot Rohr bereute Nigeria kann damit eine Runde vor Schluss in der Gruppe B mit Sambia, Kamerun und Algerien nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Es ist für den dreimaligen Afrika-Meister die sechste WM-Teilnahme nach 1994, 1998, 2002, 2010 und 2014. Zuletzt in Brasilien scheiterte Nigeria im Achtelfinal an Frankreich (0:2).

Dicht vor der WM-Teilnahme steht in der Gruppe A Tunesien. Die Nordafrikaner setzten sich in Guinea mit 4:1 durch und haben vor der letzten Runde am 11. November drei Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte Demokratische Republik Kongo. Im abschliessenden Heimspiel gegen Libyen reicht den Tunesiern damit bereits ein Remis zur ersten WM-Teilnahme seit 2006.

(SDA)