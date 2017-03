Nike verkauft Wettkampf-Kopftuch für muslimische Sportlerinnen

Denksportlerinnen: Die Iranische Schachspielerin Mitra Hejazipour ist am Zug - für Musliminnen stellt Nike künftig ein Sport-Kopftuch her. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Nike will ein Sport-Kopftuch für muslimische Athletinnen auf den Markt bringen. Die speziell für Wettkämpfe konzipierte Kopfbedeckung aus leichtem Stoff werde Anfang 2018 in die Geschäfte kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.