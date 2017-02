Troy Brouwer bejubelt ein Goal Calgarys während des 5:1-Sieges gegen Minnesota © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JEFF MCINTOSH

Minnesota Wild, der NHL-Leader in der Western Conference, verliert bei den Calgary Flames mit 1:5. Nino Niederreiter verlässt das Eis mit einer Minus-Eins-Bilanz.Minnesota führt in der Western Conference die Tabelle weiter mit fünf und mehr Punkten Vorsprung souverän an.