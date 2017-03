Endlich gibt’s die neue Nintendo-Konsole

Fans warten in Tokio auf den Verkaufsstart der neuen Nintendo-Konsole "Switch" © Keystone/AP/KOJI SASAHARA

Nach dem Flop der Wii U versucht Nintendo mit einer neuen Spielekonsole für sein Glück. Die Nintendo Switch, die sowohl an den Fernseher angeschlossen als auch als mobile Konsole verwendet werden kann, kam am Freitag weltweit in die Läden – auch in der Schweiz.