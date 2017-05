Nishikori gibt vor Duell mit Djokovic Forfait

Beim Japaner ist eine Handgelenks-Verletzung, die sich die Nummer 8 der Welt diesen März am Miami Open zugezogen hatte, wieder aufgerissen. Nishikori musste wegen der Verletzung bereits auf eine Teilnahme am ATP-500-Turnier in Barcelona verzichten. Novak Djokovic, der von der Aufgabe des Japaners profitierte, trifft im Halbfinal von Madrid nun auf Rafael Nadal oder David Goffin.

Die Blessur von Nishikori sei beim 6:4, 6:3-Erfolg über David Ferrer am Donnerstag wieder aufgeflammt. «Ich möchte für die kommenden Wochen kein Risiko eingehen und schon gar nicht im Hinblick auf Roland Garros», liess Nishikori verlauten. Seine Teilnahme am nächsten Masters-1000-Turnier in Rom, das am Sonntag beginnt, ist fraglich.

