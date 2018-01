Nishikori muss fürs Australian Open passen

Kei Nishikori wird bis zum Australian Open nicht fit © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Der frühere US-Open-Finalist Kei Nishikori kann am Australian Open in Melbourne nicht starten. Der Japaner leidet nach wie vor an einer Handgelenkverletzung.Wegen der Verletzung konnte der 28-jährige Nishikori seit dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati im August letzten Jahres nicht mehr spielen.